تركي آل الشيخ ينشر صورة للسيسي: رئيس عظيم

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية “قادرون باختلاف”.

وعلق تركي على الصورة خلال صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”: رئيس عظيم.

ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي المستشار تركي خلال صفحته الرسمية.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة، والتي أقيمت في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها خلال الفترة المقبلة والموجهة لذوي الهمم، والتي تتمثل في تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة “حياة كريمة” بجميع المحافظات لكافة المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والتنموية والرياضية الخاصة بذوي الهمم، مع التوسع في تدريب وتأهيل المعلمين بأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع ذوي الهمم لتمكينهم من التعلم والتفوق والتحصيل الجيد في مختلف المجالات الدراسية والعملية، مع قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الاعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوي الهمم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع الرئيس السيسي، أن من بين الإجراءات أيضًا قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج مخصصة لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية، مع التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تدريب الشباب من ذوي الهمم لثقلهم بمتطلبات سوق العمل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.