حالة الطقس اليوم الاثنين 6-12-2021 في جمهورية مصر العربية

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حالة الطقس الآن
حالة الطقس الآن
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، الموافق السادس من ديسمبر 2021، ودرجات الحرارة في جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس

 

وتوقعت "الأرصاد" استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها وتكون حالة الطقس اليوم لطيفة نهارا على أغلب الأنحاء، باردة خلال فترات اليلل في مصر كافة.

 

حالة الطقس اليوم

 

وأوضحت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم سقوطا للأمطار الخفيفة على حلايب وشلاتين، محذرة من وجود أتربة عالقة في الجو نهارًا على القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري.

 

حالة الطقس اليوم الاثنين

 

وأشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار نشاط الرياح على أقصى غرب البلاد وتكون مثيرة للأتربة والرمال، متوقعة استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر علر السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة بالإضافة إلى القاهرة الكبرى.

 

حالة الطقس الآن

 

ولفتت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تكون 21 درجة في الإسكندرية ودمنهور ومطروح، وتصل العظمى إلى 22 درجة في القاهرة وطنطا وشبين الكوم وبلطيم وبورسعيد ودمياط والزقازيق والمنصورة والإسماعيلية وكاترين والفيوم وبني سويف.

 

درجات الحرارة اليوم الاثنين

 

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