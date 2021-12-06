رياح محملة بالأتربة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن حالة الطقس اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا يكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، معلنة أنه يشهد طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



وتتعرض البلاد لأتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصد وجود أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد تعرض البلاد لشبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة