سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6-12-2021 أمام الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، حيث استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:



سعر الريال السعودي اليوم الاثنين فى البنك الأهلى المصرى



4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك المركزى المصرى



4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية



4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى



4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك مصر



4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.