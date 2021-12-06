لبنى عبد العزيز تتصدر جوجل عقب ظهورها في "القاهرة السينمائي"

لبنى عبدالعزيز، انطلقت فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي لاقى إعجاب الكثيرين، بعدما شاهدوا العديد من نجوم زمن الفن الجميل.

لبنى عبدالعزيز

وتصدرت الفنانة لبنى عبدالعزيز اليوم الاثنين الموافق الساس من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما ظهرت على خشبة مسرح المهرجان.

ظهور لبنى عبدالعزيز

وظهرت النجمة لبنى عبدالعزيز على خشبة مسرح مهرجان القاهرة السينمائي، خلال فعاليات الدورة الـ43 والتي تستضيفها دار الأوبرا المصرية والذي اختتم فعالياته يوم أمس.

إطلالة النجمة لبنى عبدالعزيز

وأطلت لبنى عبدالعزيز في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، على جمهورها بإطلالة مميزة، مرتديةً فستانا أخضر اللون ومناسبا لإطلالتها المميزة.

لبنى عبدالعزيز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وتواجدت لبنى عبدالعزيز في المهرجان من أجل تقديم جائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي، حيث خطفت قلوب الحضور الذي شاهدها على خشبة المسرح في ظهور تاريخي.

لبنى عبدالعزيز تخطف الأنظار

وخطفت لبنى عبدالعزيز أنظار الجماهير المتابعة للحدث بعدما شاهوها وهي تبكي، خلال تسليمها الجائزة للفنانة سواني روتيرو، عن فيلمها "أكيارا" الذي شاركت به ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

لبنى عبدالعزيز وجه الشكر لجمهورها

ووجهت لبنى عبدالعزيز الشُكر لجميع الحضور بمهرجان القاهرة السينمائي، وقالت وعيناها مليئتان بالدموع: "متأثرة بشكل كبير النهاردة وسعيدة إني في وسطكم".

ظهور لبنى عبدالعزيز

يُذكر أن ظهور النجمة الكبيرة لبنى عبدالعزيز جاء في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة أسبوع، الذي انطلق في 26 نوفمبر واستمر حتى يوم أمس الموافق الخامس من ديسمبر 2021، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.