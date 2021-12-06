موعد عرض لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب على "MBC"

محمد صلاح مع عمرو أديب، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي مشاهدة اللقاء الذي تم تسجيلها بين محمد صلاح وعمرو أديب وبثه عبر "شاهد".

محمد صلاح مع عمرو أديب

وتصدر لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب اليوم الاثنين الموافق السادس من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، مع قرب عرضه عبر مجموعة قنوات إم بي سي مصر.

لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب

ويتساءل عشاق الساحرة المستديرة عن موعد عرض لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب على قنوات إم بي سي مصر من أجل مشاهدته عبر الفضائية الشهيرة بالمجان.

حوار محمد صلاح مع عمرو أديب

وسجل لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب منذ أيام قليلة حيث خطف الأنظار بشكل كبير، وتشوق الجمهور العاشق للعالمي إلى رؤية نجم العرب وفخره في حديث وحوار من القلب.

ظهور محمد صلاح مع عمرو أديب

وظهر في بعض المشاهد التي سربت من لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب العيد من التفاصيل والمعلومات التي كشف عنها النجم العالمي، مع الإعلامي الشهير.

موعد عرض حوار محمد صلاح مع عمرو أديب

وكشفت مجموعة قنوات "إم بي سي" عن أن لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب في برنامج الحكاية سيتم إذاعته يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الموافقين 9 و10 من ديسمبر الجاري.

حلقات حوار محمد صلاح مع عمرو أديب

وبثت الحلقات الخاصة للقاء محمد صلاح مع عمرو أديب يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر 2021، عبر منصة شاهد المفتوحة، وسينقل اللقاء التلفزيوني كاملا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.