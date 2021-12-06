"الغرف التجارية" تشكل مجلسًا لتعميق التصنيع المحلي في مصر



رحب المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية بقرار تشكيل مجلس تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه يعد خطوة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة المحلية، وفقا لتوجهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030،مؤكدا على رغبة القطاع الخاص في المشاركة في القرارت الصادرة عن هذا المجلس، بما ان له أهمية قصوي في نمو الصناعة وليكون أكثــر اســتنارة وفعاليــة.

وأضاف العربي أن القرار سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الانتاج المحلي ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أنه يستهدف تحديد متابعة الخطوات المقترحة في تنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي وتحديد الانشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى بامكانيات كل جهه وضمان عدم تكرار الانشطة الصناعية بما يزيد عن احتياجات السوق الفعلية،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار العربي إلى أن القرار سيعمل على تخفيض حجم الواردات المصرية من كافة السلع والمنتجات والتي وصلت إلى نحو 70% من نسبة الاستهلاك المحلي وفقا لاخر احصاءات، وبالتالي تخفيض سعر الصرف وزيادة قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات المصرية وطرق ابواب جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توجهات الدولة لمضاعفة حجم الصادرات ل 100 مليار دولار وفقا لخطة وزارة التجارة الخارجية خلال الخمس سنوات المقبلة.