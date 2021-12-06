نفط عُمان يخسر 68 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير / شباط القادم، بواقع 68 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير / شباط، تراجع إلى 70.14 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 70.82 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس / آذار المقبل 69.31 دولار للبرميل، بتراجع 66 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 69.97 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يناير / كانون الثاني القادم، بنسبة 3.15 بالمائة، في الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 68.35 دولار للبرميل، رابحًا 2.09 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 2.65 بالمائة، ليصل إلى مستوى 71.73 دولار للبرميل، بمكاسب 1.85 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.


 

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