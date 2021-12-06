5.7 مليون زائر لـ "إكسبو 2020 دبي" منذ افتتاحه



سجل المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" 5.7 مليون زيارة منذ افتتاحه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول وحتى 5 ديسمبر/تشرين الأول الجاري.

وزار موقع إكسبو 2020 دبي ما مجموعه 5383 مسؤولًا حكوميًا، كان من ضمنهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات، ووزراء؛ وذلك للمشاركة في الفعاليات الرسمية أو الاحتفال بالأيام الوطنية لدولهم في إكسبو 2020؛ وذلك في 10 آلاف فعالية استضافها الحدث خلال شهرين من انطلاقه؛ وفقًا لبيان صحفي.

وشهد المعرض خلال هذه الفترة تنظيم فعاليات ثقافية واقتصادية وترفيهية متنوعة.

ويحمل 6 من أصل 10 زوار (أي ما نسبته 57% من الزوار) تذكرة إكسبو 2020 الموسمية، مع زيارات متكررة بلغ عددها 1.2 مليون زيارة في الشهرين الأوليين.

وشكل الزوار من خارج الدولة أكثر من ربع عدد الزوار (ما نسبته 28%) خلال شهر نوفمبر، وتصدرت الهند، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة الدول التي جاء منها الزوار الدوليون.

وجذب برنامج إكسبو 2020 للمدارس، حوالى 250 ألف طالب من مدارس خاصة ورسمية من جميع أنحاء دولة الإمارات، شاركوا في 10 آلاف جولة مدرسية مخصصة تضم "إرث دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"عالم الفرص"، و"الكون في حركة"، و"الكوكب المستدام".

وارتفعت الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 إلى 25 مليون زيارة مدفوعة باستخدام "لايف من إكسبو" الذي يمكن الزوار من أخذ جولة افتراضية مباشرة ومخصصة في الموقع.

يذكر أن إكسبو 2020 دبي سجل 2.3 مليون زيارة خلال أكتوبر/تشرين الأول الشهر الأول لانطلاق فعالياته، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد الزوار من كل أنحاء العالم، في الأسبوع الرابع مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى.

وينتمي 28% من الزوار إلى الفئة العمرية تحت 18 عامًا، و17% من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 53% زاروا إكسبو دبي بتذاكر موسمية.