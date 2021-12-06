تقرير: دبي ثاني أفضل الوجهات السياحية العالمية 2021

نالت دبي المركز الثاني على مؤشر "أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية؛ لعام 2021"، الصادر عن "يورومونيتور إنترناشيونال".

وذكرت المؤسسة البريطانية في التقرير أن دبي جاءت في المركز الثاني عالميًا على المؤشر هذا العام، على خلفية أدائها خلال العامين الجاري والماضي موضحًا أن الجهود التي بذلتها حكومة دبي في استنفار قطاع السياحة والسفر بالإمارة وحشد الدعم الكامل له أسهمت بصفة محورية في فوز دبي بالمركز الثاني عالميًا على المؤشر.

وأوضحت "يورومونيتور إنترناشيونال" أن دبي الأعلى ضمن هذه المُدُن العشر في قطاع الصحة والسلامة، بينما نالت المركز الرابع في القطاع عمومًا.

وأشارت إلى برنامج التطعيم المكثف للسكان باللقاحات المُضادة للجائحة، الذي تتبناه دبي، ودوره في صدارة دبي لهذا القطاع، ذلك أنه بث ثقة متزايدة لدى سكان دبي وزوارها على السواء في قوة المنظومة الصحية بالإمارة.

وأوضحت أن دبي هي المدينة الوحيدة المنتمية إلى دولة ناشئة أيضًا ضمن المُدُن العشر الأوائل على المؤشر الفرعي "الأداء الاقتصادي والتجاري.

وأوضح التقرير أن الدعم الذي تمنحه حكومة دبي للقطاع الخاص كان له دور رئيسي في حمايته من الصدمات الاقتصادية.

وذكر التقرير أن تعامل دبي مع "كوفيد 19" على نحو جيد أتاح لها إعادة فتح الخدمات الاستهلاكية، كتجارة التجزئة والخدمات المتعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات، على نحو أسرع، كما أتاح لها أيضًا تنظيم الفعاليات الحضورية.

وأضاف أن دبي لديها واحد من أعلى مستويات الدخل المُتاح للإنفاق عالميًا؛ الأمر الذي منحها قدرة هائلة على زيادة حجم إنفاقها على الوجهات والأنشطة الترفيهية والمُنشآت الفندقية.

وأكد أن دبي تصدرت مُدُن العالم في عدد السياح الدوليين الذين زاروها، فيما حلّت ثانية على مستوى العالم في عدد السياح الذين وصلوا إليها عمومًا «دوليين ومحليين».

وأفاد التقرير بأن دبي استقبلت على مدار العام الماضي 5،5 مليون سائح دولي و0.8 مليون رحلة سياحية داخلية، فيما استقبلت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 6،9 مليون سائح دولي و1،0مليون رحلة سياحية داخلية.

يذكر أنه جاءت دولة الإمارات في المركز الأول، كأكبر دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في الاستثمارات السياحية الأجنبية المتجهة إلى الخارج خلال الفترة ما بين 2016 و2020.

وأظهر تقرير «إف دي آي إنتلجنس» أن دولة الإمارات كانت المصدر الرئيسي للاستثمارات السياحية في الخارج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020.

وكان مجلس الإمارات للسياحة، أقر خلال أغسطس من العام الجاري، خطة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد ودوائر وهيئات السياحة المحلية؛ لزيادة عدد السياح الدوليين إلى دولة الإمارات وفتح أسواق سياحية جديدة لاستقطاب السياح إلى دولة الإمارات.