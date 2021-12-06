تطهير 81 مجرى مائيا بطول 315 كيلومتر خلال شهرين بالفيوم.. صور
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تطهير 315 كيلو و522 مترا طوليا بعدد 81 مجرى مائيا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، وتجنبًا لظروف الطقس السيئ.
أوضح المهندس أيمن نضر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين أسفرت عن تطهير 41 مجرى مائي "ترع" بطول 72 كيلو و999 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير بحر العرين، وبحر فيديمين، وبحر الفلاحة، وبحر بوصيلة، وبحر الإعلام، وبحر سنورس العمومي، وبحر امتداد كفر عميرة، وكذلك تطهير بحر الروضة الشرقي داخل الكتلة السكنية، وبحر المحجرة، وبحر أصلان.
كما تم تطهير 34 مجرى مائي "ترع" بطول 190 كيلو و144 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر إطسا القبلي، وبحر حسن واصف، وبحر قارون، وبحر البنات، وبحر العوينات، وبحر الجرجبة من الكيلو 4،4 حتى الكيلو 5،4، وتطهير بحر تطون، وبحر المشرك، وبحر النزلة، وبحر النقلة، وبحر خور العبد، وبحر المنيا الشرقي.
وأضاف "نضر" أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير مصرفين بطول 40 كيلو، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 4 مصارف بطول 12 كيلو و388 متر طولي، خلال ذات الفترة أيضًا، ومن هذه المصارف تطهير مصرف عزام ك6، ومصرف كمال ك 3،700، ومصرف البطس، ومصرف نزاز دفنو الشرقي، ومصرف رمزي ك1.
الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجاري المائية والمصارف والترع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتي في إطار خطة شاملة للتطهير، بهدف وصول مياه الري للنهايات، وكذلك تجنب ظروف الطقس السيئ التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة القادمة.