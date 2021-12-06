تطهير 81 مجرى مائيا بطول 315 كيلومتر خلال شهرين بالفيوم.. صور

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تطهير 315 كيلو و522 مترا طوليا بعدد 81 مجرى مائيا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات، وتجنبًا لظروف الطقس السيئ.

أوضح المهندس أيمن نضر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين أسفرت عن تطهير 41 مجرى مائي "ترع" بطول 72 كيلو و999 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير بحر العرين، وبحر فيديمين، وبحر الفلاحة، وبحر بوصيلة، وبحر الإعلام، وبحر سنورس العمومي، وبحر امتداد كفر عميرة، وكذلك تطهير بحر الروضة الشرقي داخل الكتلة السكنية، وبحر المحجرة، وبحر أصلان.

كما تم تطهير 34 مجرى مائي "ترع" بطول 190 كيلو و144 متر طولي بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر إطسا القبلي، وبحر حسن واصف، وبحر قارون، وبحر البنات، وبحر العوينات، وبحر الجرجبة من الكيلو 4،4 حتى الكيلو 5،4، وتطهير بحر تطون، وبحر المشرك، وبحر النزلة، وبحر النقلة، وبحر خور العبد، وبحر المنيا الشرقي.

وأضاف "نضر" أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير مصرفين بطول 40 كيلو، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 4 مصارف بطول 12 كيلو و388 متر طولي، خلال ذات الفترة أيضًا، ومن هذه المصارف تطهير مصرف عزام ك6، ومصرف كمال ك 3،700، ومصرف البطس، ومصرف نزاز دفنو الشرقي، ومصرف رمزي ك1.

الجدير بالذكر، أن أعمال تطهير المجاري المائية والمصارف والترع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء المحافظة، تأتي في إطار خطة شاملة للتطهير، بهدف وصول مياه الري للنهايات، وكذلك تجنب ظروف الطقس السيئ التي قد تفاجئ المحافظة خلال الفترة القادمة.

أعمال التطهير

أعمال التطهير

أعمال التطهير

أعمال التطهير

أعمال التطهير

أعمال التطهير

أعمال التطهير

أعمال التطهير

أعمال التطهير