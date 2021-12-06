31 مليار درهم صفقات عقارية بدبي منذ بداية معرض إكسبو 2020

شهد سوق العقارات إتمام 12،352 صفقةً منذ انطلاق إكسبو 2020 في دبي بقيمة 31.08 مليار درهم؛ بما في ذلك 7 آلاف صفقة في السوق الثانوية/الجاهزة بقيمة 19.84 مليار درهم و5،352 صفقة في سوق العقارات على المخطط بقيمة 11.24 مليار درهم.

وسجلت دبي أعلى مبيعات شهرية خلال ثماني سنوات في نوفمبر/تشرين الأول 2021 بفضل التأثير الإيجابي لإكسبو 2020 دبي، الذي انطلق منذ 67 يومًا، على السوق؛ وفقًا لصحيفة الإمارات اليوم.

وشهد نوفمبر/تشرين الأول 2021 إتمام 7آلاف صفقة بيع بقيمة 17.96 مليار درهم؛ لتكون بذلك أفضل نتائج خلال شهر نوفمبر على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في نشر بيانات السوق بشكل علني.

وبلغ إجمالي صفقات البيع منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 55،651 بقيمة 135.4 مليار درهم.

وتجاوزت قيمة الصفقات العقارية خلال 11 شهرًا فقط من عام 2021 جميع الصفقات المُنجزة في العام السابق بنسبة 88.39%، مُسجلةً أعلى مبيعات سنوية منذ عام 2014.

واستقطبت السوق الثانوية/ الجاهزة خلال أكتوبر الماضي 54% من إجمالي الصفقات، مقابل 46% في سوق العقارات على المخطط. وفيما يتعلق بحجم الصفقات، شملت مبيعات السوق العقارية على المخطط 3،219 عقارًا بقيمة إجمالية بلغت 6.84 مليار درهم.

وشهدت سوق العقارات الجاهزة إتمام 3،781 صفقة بيع بقيمة 11.12 مليار درهم.

وزادت قيمة وحجم مبيعات سوق العقارات على المخطط بنسبة تفوق الـ 50%، كما زاد حجم السوق الثانوية بما يزيد عن 17.4%؛ وقيمتها بنسبة 27.6%، بالمقارنة بين شهري نوفمبر وأكتوبر لعام 2021 على أساس شهري.

وارتفعت قيمة إجمالي الصفقات المُنجزة بنسبة 36.9% مع زيادة حجمها بنسبة 30.8% مقارنةً مع أكتوبر.

وشهد نوفمبر 2021 زيادةً بنسبة 80.4% في حجم المعاملات؛ وبنسبة 138.8% في قيمتها مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وشهد أيضًا زيادةً بنسبة 45.4% في حجم الصفقات؛ وبنسبة 104.2% في قيمتها مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2019.