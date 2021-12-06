الدولار يرتفع مع استعادة عوائد سندات الأميركية خسائرها



ارتفع الدولار قليلا مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية عن أدنى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي وذلك بعد أنباء عن أن الملاحظات الأولية أظهرت أن المصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون لا يعانون سوى من أعراض معتدلة.

وساعدت الأنباء الواردة عن أوميكرون من جنوب إفريقيا في تغيير مسار بعض تحركات الأسواق يوم الجمعة عندما شهدت الأسهم الأميركية عمليات بيع مكثفة.



وأدت عمليات البيع إلى خفض عوائد السندات الأميركية ذات الأجل عشر سنوات دون مستوى 1.4% لأول مرة منذ أواخر سبتمبر أيلول ودعمت أسعار الين والفرنك السويسري اللذين يعتبران من الملاذات الآمنة للاستثمارات.



وارتفع مؤشر الدولار 0.10% إلى 96.29 غير بعيد عن ذروته في 16 شهرا التي سجلها في نوفمبر تشرين الثاني عندما بلغ 96.938.



وصعد الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 113.05 ين وزاد 0.4% أمام الفرنك السويسري، وانخفض اليورو 0.25% أمام الدولار.

وشهدت العملات المشفرة خسائر كبيرة في عطلة أسبوعية شهدت تقلبات شديدة فنزلت بتكوين في لحظة ما بنسبة 20%، ووجدت البتكوين مستوى دعم عند سعر 49 ألف دولار.