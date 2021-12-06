جولة ميدانية لمدير تعليم الفيوم بالمدارس

قام صباح اليوم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة المدارس للوقوف على انتظام وانضباط وحسن سير العملية التعليمية بالمدارس.

تفقد وكيل الوزارة عدد من مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة محمد معبد الابتدائية، حيث تفقد الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الأول الابتدائي، وأشاد بالمستوى المتميز لمعلم اللغة الإنجليزية، كما تفقد عدد من الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة والمعامل بالمدرسة، مشددًا بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي.

كما تابع وكيل الوزارة، قسم الموهوبين والتعلم الذكي بشرق الفيوم، مشيرا بضرورة تنظيم مسابقات علمية وبحثيه.وفنية على مستوى الإدارة، وكذلك تحديد خطة واضحة شاملة الأنشطة والمراحل والآليات اللازمة لتنفيذ كل مسابقة على مستوى جميع مدارس الإدارة التعليمية.

كما تفقد دكتور أكرم مدرسة عائشة حسنين الثانوية للبنات، حيث أشاد بالمستوى المتميز لإدارة المدرسة من خلال حسن انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وحضر وكيل الوزارة حصة فلسفة بالصف الثاني الثانوي وحصة لغة إنجليزية بالصف الأول الثانوي.

أشاد وكيل الوزارة بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، ونبه بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لجميع العاملين بقطاع التعليم على مستوى المحافظة.

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