الليرة التركية تتراجع لمستوى جديد أمام الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت الليرة التركية 0.7 بالمئة مقابل الدولار اليوم الاثنين، لتعود من جديد لأدنى مستوياتها أمام العملة الأمريكية متأثرة باستمرار المخاوف بشأن سياسات التيسير النقدي للبنك المركزي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بأكثر من 21 بالمئة.

 

 وسجلت الليرة التركية 13.8500 للدولار بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، مقابل إغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 13.7485. ولامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.00 مقابل الدولار الأسبوع الماضي بعد تراجع كبير خلال الشهر الماضي.

 

 

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