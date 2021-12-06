رئيس مركز إبشواي: استكمال الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة بشكشوك

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني ومتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بالمراكز والمدن على أرض الواقع.

قام مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، بجولة ميدانية موسعة علي مدار اليوم الاثنين، لتفقد المشروعات الجارية بمركز ابشواي (مدينة وقري) وذلك لمتابعة أخر تطورات الأعمال ومناقشة أي معوقات للتنفيذ مع الشركات المنفذه للعمل علي تذليلها.

تم خلال الجولة تفقد سيرالأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك ومحطة معالجة الصرف الصحي بابو شنب تزامنا مع أستكمال أعمال التشطيبات الداخلية بمبني المركز التكنولوجي الجديد، حيث تابع انتهاء الأعمال الخرسانية والإنشائية للدورين الأرضي والأول علوي.

وقد تفقد رئيس المركزأعمال إنشاء خزان ورافع مياه بطاقة 250لتر/ ث بسعة 7000 متر مكعب بمرفق مياه الشرب بمدينة ابشواي لتغذية المناطق المحرومة ومناطق صميدة صالح والعلوية وتدعيم قرية كحك وقري مركزيوسف الصديق ضمن أعمال مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " بالإضافة إلي إنشاء مبني إداري لفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ابشواي ويوسف الصديق.

7b69eefb-4ff7-47e5-bb38-db4e269f4f83

7bb69742-fefe-4000-8a6e-8412d95d10bd

8eec9a99-1375-44d3-b03d-82ff870b9d54

72c9fd04-7041-4159-8665-e068ed5117b2

99324f8c-434e-4d54-ade4-f1b18de7c5fe

482524d1-8d8c-4238-998e-597aa13774b3

c04aaad2-5c79-488f-b306-40fb6725dc7c

e62a28c1-2fb9-4502-b4da-d99352462958

f28e95fc-4d34-4ca9-a978-c3fe8138041e