دنيا سمير غانم مطلوبة على جوجل

دنيا سمير غانم، رحل عن عالمنا منذ أشهر النجم الكوميدي الكبير سمير غانم وبعدها بأشهر زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز تاركين ابنتيهما الفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي.

دنيا سمير غانم

وتصدرت الفنانة دنيا سمير غانم اليوم الاثنين الموافق السادس من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تقديمها في احتفالية "قادرون باختلاف".

ظهور دنيا سمير غانم

وقدمت دنيا سمير غانم احتفالية "قادرون باختلاف" التي حضرها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي لاقى إعجاب الملايين، حيث ظهرت نماذج ممميزة من ذوي الهمم.

دنيا سمير غانم وحسن الرداد

ووجه الفنان حسن الرداد رسالة إلى النجمة دنيا سمير غانم شقيقة زوجته إيمي، رسالة قال فيها: " أختي الغالية سعيد جدًا بظهورك وبحضورك الراقي في هذا الحدث الكبير وبدورك الإيجابي في خدمة المجتمع جمهورك كله..مبسوط بعودتك وإن شاء الله تقدمي لهم أعمالًا ناجحة كالعادة".

رد دنيا سمير غانم

وردت دنيا سمير غانم على رسالة حسن الرداد زوج اختها الذي قدم لها دعما كبيرا بعد تألقها أمس فى تقديم احتفالية "قادرون باختلاف" برسالة على حسابها عبر "إنستجرام" قائلةً: "سنسن أخويا ربنا يخليك يارب".

منشور دنيا سمير غانم

ونشرت دنيا سمير غانم منشورا علقت خلاله على مشاركتها اليوم في احتفالية قادرون باختلاف، التي غنت فيها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: "تشرفت اليوم بالغناء أمام سيادة الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف، وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدا وبنظرته اللى كلها أبوة".

رسالة دنيا سمير غانم لمساندينها

ووجهت دنيا سمير غانم الشكر للجمهور "العظيم" الذي ساندها وشجعها مضيفةً: "شفت في عنيهم وفي ردود أفعالهم فرحتهم بوجودي في الحدث الهادف مع الملائكة اللي كانوا سبب في ثقتي بنفسي اليوم بإحساسهم الصادق في تعبيرهم عن حبهم ليا الحمد لله وفرحتهم باليوم ده وان فى حد مهتم بيهم وبيفكر فيهم وفى احتياجاتهم".

دنيا سمير غانم تشكر زملائها

وأضافت دنيا سمير غانم :"بشكر كل الزملاء والأساتذة إلي اتشرفت إني كنت موجودة معاهم في نفس الحفلة وعلي رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت وأستاذ أشرف عبد الباقي سعيدة جدا إني ابتديت يومي بتشجيعهم وحرصهم نهم يطمنوا عليا قبل ما أطلع وكمان زملائي الأعزاء مصطفي شعبان ويوسف الشريف والمذيعين شريف مدكور وإيمان الحصري اللي مروا بظروف صعبة وعدوها بكل قوه وثبات بفضل ربنا ورحمته.

سعادة دنيا سمير غانم

وتابعت دنيا سمير غانم في الحفل: "كنت مبسوطة بيهم وحسيت بأد إيه أغلب الموجودين مننا كان عندهم تحديات في حياتهم زي الملائكة اللي استمددنا قوتنا منهم انهارده ومن أهلهم الأبطال".

دنيا سمير غانم والقائمين على الحفل

وشكرت النجمة دنيا سمير غانم الشكر لكل القائمين على الاحتفال وخصت بالشكر الدكتورة أمل مبدا الأم التانية للقادرون باختلاف، ومعربة فخرها بأخيها هشام جمال لتعبه من قلبه في إخراج الحفلة والأغاني واختيار الأصوات التي دخلت قلوب الكل.