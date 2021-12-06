استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم (صور)

تابع مراد مسعود، رئيس مجلس ومدينة أبشواى، بمحافظة الفيوم، استكمال أعمال رصف الطريق السياحي ابتداء من كنيسة ابشواي ومدخل المدينة مرورا بمنطقة جبر خلال الفترة المسائية لتجنب الاختناق المروري وبدء تركيب وزراعة أعمدة الإنارة بالطريق، كذلك بدء الأعمال في شارع مصرف أبو جنشو بعد انتهاء أعمال التغطية وأعمال فرد وتمهيد طبقات الأساس وطبقات السن استعدادا لرصف الطريق وعمل الجزيرة الوسطي بالطريق.

كما تفقد مسعود، رئيس المركز الأعمال النهائية والتشطيبات لمحطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة أبشواي استعدادا لدخولها الخدمة ضمن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ابشواى، بتنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض على الأراضي الزراعية بناحية أبو جنشو علي مساحة 175 متر وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تحت إشراف الأستاذ محمد موسي نائب رئيس المركز.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، وتوجيهات الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى بالمتابعة المستمرة ورصد أي حالات تعد ووقفها في الحال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم

استكمال رصف الطرق بأبشواي وتطوير منطقة جبر في الفيوم