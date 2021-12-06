موانيء البحر الأحمر تتداول 329 شاحنة و1554 طن بضائع عامة

تداولت موانيء البحر الأحمر، 329 شاحنة، و1554 طن بضائع عامة ومتنوعة، و35 سيارة (ملاكي).

وأوضحت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان اليوم الاثنين - أن الصادرات بلغت 560 طن بضائع عامة و169 شاحنة و15 سيارة ملاكي، فيما شملت الواردات 994 طن بضائع عامة و160 شاحنة و20 سيارة ملاكي، مشيرة إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (دليلة) بحمولة 91 شاحنة وسيارة 11 ملاكي، وغادرته السفينة (أمل) بحمولة 52 شاحنة و8 سيارات ملاكي، والسفينة (بوسيدن اكسبريس) بحمولة 96 شاحنة و5 سيارات ملاكي.

وأضافت أن ميناء نويبع استقبل السفينتين (سيناء، عمان) وغادرته السفينة (سيناء)، موضحة أنه تم استقبال 69 شاحنة بحمولة 994 طنا و9 سيارات ملاكي،وتصدير 21 شاحنة بحمولة 560 طنا وسيارتين.

ووجه رئيس الهيئة المهندس محمد عبد الرحيم، مديري الموانيء باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانيء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.