تعرف على مواعيد عرض البرامج التعليمية على قنوات مدرستنا للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد البرامج التعليمية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية على قناة مدرستنا 1 و2، لمتابعة شرح الحصص التعليمية للمواد الأساسية «المواد داخل المجموع»، بالإضافة إلى مواعيد الإعادة، باللغة العربية لجميع صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية، للطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن متابعة قناة مدرستنا على القمر الصناعي نايل سات تردد: 12303 أفقي/ معدل الترميز: 27500/ معامل تصحيح الخطأ: 5/6 والاستقطاب أفقي، وجاء الجدول للفترة من الأحد 5 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر 2021.

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الابتدائي

وتقدم قناة مدرستنا 1 و2 شرح مبسط لجميع المواد الدراسية للطلاب على يد مجموعة من المعلمين المتخصصين، وتوفر الفرصة للطلاب لمتابعة شرح المقررات الدراسية والتغلب على ظاهرة الدروس الخصوصية، وجاء جدول البرامج التعليمية المرحلة الابتدائية قناة مدرستنا 1 و2 على النحو التالي:

مواعيد البرامج التعليمية لطلاب الاعدادي

قنوات مدرستنا

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ناشد الطلاب وأولياء الأمور على متابعة شرح المناهج التعليمية والاستفادة منها، موضحًا دور القنوات التعليمية وأنها ليست بديلة بل مكمّلة للعملية التعليمية والحضور في المدارس، حيث انطلقت البرامج على قناة مدرستنا 1 و2 في بثها لشرح المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية 24 أكتوبر الماضي، وفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

وجاء برنامج «تحدي المختبر»، الذي يُقدمه المذيع عبد الله عنان، كأحد أبرز البرامج المعروضة على قناة «مدرستنا» التعليمية، الذي يتنافس خلاله طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية على الجائزة الكبرى عبر مسابقات علمية مختلفة، ويقوم على اختبار الطلبة عبر أنشطة وتجارب كيميائية وفيزيائية، ويعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في الواحدة ظهرًا، ويعاد في السادسة والنصف مساءً.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى برنامج «تحت الـ16»، الذي تقدمه المذيعة زهرة رامي، عبر شاشة قناة مدرستنا، وهو مخصص للأطفال في المرحلة العمرية المرتبطة بهذا السن؛ لمناقشتهم في الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بهم، الذي يعرض من الأحد حتى الخميس، في الواحدة والنصف ظهرًا.