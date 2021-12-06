422 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة

سجل الميزان التجاري للمملكة الأردنية فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، ليبلغ نحو 422 مليون دينار.



ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الاثنين، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 9ر22 بالمئة، لتبلغ 145ر1 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 932 مليون دينار.



كما ارتفعت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 7ر2 بالمئة، لتبلغ 723 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 704 ملايين دينار. يذكر ان الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.