ننشر تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مصر والجزائر في كأس العرب

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة مصر والجزائر المرتقبة، والتي من المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 9 مساءًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لكأس العرب المقامة حاليا في قطر.

ويبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والجزائر التي تبث مباريات هذا الكأس الذي تذاع به العديد من المباريات الهامة اليوم أيضا بين عمان والبحرين، وتونس والإمارات، وقطر والعراق.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والجزائر والمباريات المختلفة الأخرى المقرر إقامتها في هذا الكأس.

وأعلنت مجموعة قنوات bein sport عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة والموجودة على الفضائيات، دون أن تكون حصرية على قنواتها المشفرة.

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على النايل سات

وجاء تردد قناة bein sport 1 المفتوحة على نايل سات كما يلي:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا»، الحكم الأرجنتيني «فاكوندو تيلو»، لإدارة مباراة مصر والجزائر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، ويعاونه في إدارة المباراة كلا من: إيزيكيل برايلوفيسكي وشيد جبرييل، والزامبي جاني سيكازوي، حكمًا رابعا، والإسباني جيليرمو كوادرا فيرنانديز، حكم فيديو، ويعاونه الفنزويلي جوان سوتو، والبرازيلي سيمون دانيلو حكم التسلل بتقنية الفار الفيديو.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته بكأس العرب

ويتصدّر منتخب مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، متساويًا مع الجزائر، حيث ضمنا المنتخبين التأهل لربع النهائي على حساب لبنان والسودان، حيث تغلب المنتخب الجزائري على لبنان (2-0)، وتغلبت مصر على السودان بنتيجة (5-0).