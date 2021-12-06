تراجع أسعار المشتقات النفطية عالميًا

سجلت أسعار المشتقات النفطية انخفاضًا في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.



وبحسب البيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 676 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في شهر نوفمبر والذي بلغ 787.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 14.2 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95، سعرًا بلغ 700.1 دولار للطن، مقابل 815.2 دولار المسجل في شهر نوفمبر وبنسبة انخفاض بلغت 14.1بالمئة.



وانخفض سعر الديزل من 683.7 دولار للطن إلى 605.5 دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 11.4بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 713.8 دولار للطن إلى 633.4 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 11.3 بالمئة، بينما انخفض سعر زيت الوقود من 445.6 دولار للطن، إلى 387 دولارا للطن وبنسبة انخفاض بلغت 13.2 بالمئة.



كما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر ديسمبر إلى 761.3 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر نوفمبر الماضي والذي بلغ 838.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9.2 بالمئة.



وسجل خام برنت في الأسبوع الأول من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.5 دولار للبرميل، مقابل 81.9 دولار المسجل في شهر تشرين الثاني الماضي.