انطلاق مؤتمر ستيب في دورته العاشرة بمدينة دبى للإنترنت فبراير المقبل

ينطلق مؤتمر ستيب، مهرجان التكنولوجيا الرائد للأسواق الناشئة، دورته العاشرة التي ستُعقد في 23 و24 فبراير، بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت، المركز الرائد في المنطقة لشركات التكنولوجيا والمواهب.



وبعدما توسّع نطاق المؤتمر بشكل هائل خلال السنوات العشر الأخيرة، من المتوقع أي يستقطب 8000 مشارك من حول العالم في العام 2022، بعدما كان انطلق بمئة مشارك في سنته الأولى، وعرض 1224 شركة ناشئة، واستضاف 252 مستثمرًا، ورواد تكنولوجيا مؤثرين، ومتحدثين بارزين منذ العام 2012.



أما هذه السنة، فستتمحور المحادثات وأبرز الاهتمامات فيه حول 4 مسارات رئيسية تُعنى بالتكنولوجيا المالية، مع التركيز بشكل خاص على المدفوعات، والعملات المشفّرة، والتجارة الإلكترونية؛ والابتكارات المستقبلية، مع تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي، والتنقل، والطاقة والحوسبة السحابية؛ والحلول الرقمية عبر التركيز على وسائل الإعلام، والتسويق، والمحتوى؛ وأخيرًا الغوص في مجال الرفاهية من خلال تكنولوجيا الصحة وأسلوب الحياة. ستُعقد الفعالية في مدينة دبي للإنترنت، وهي مثال يعكس نجاح الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة.



وقال راي درغام، الرئيس التنفيذي لستيب: "أنا فخور جدًابالاحتفاء بتطور المؤتمر على مدى السنوات العشر الماضية. وعلى الرغم من الأوقات العصيبة التي شهدناها في العام 2020، لقد عدنا مجددًا لتنظيم لقاء حضوري في معرض إكسبو 2020 – وها هي دبي تُشرّع أبوابها لاستقبال الجميع من شتى أنحاء العالم.تدعم ستيب قطاع ريادة الأعمال بشكل فاعل عبر تزويد الشركات الناشئة بمنصة تهدف إلى تسريع نموها وتطوير مبادراتها في الوقت الذي تصبح فيه المحرّك الذي يساهم في إنعاش الاقتصاد. نهدف إلى مواصلة توسيع هذه المنصة، وقيادة النقاش، والمساهمة في المنظومة الرقمية، وتمكين رواد الأعمال. في الواقع، لا يقتصر تركيزنا على الشرق الأوسط فحسب بل نسعى إلى تسليط الضوء أيضًا على أسواق ناشئة أخرى مثل الهند وباكستان، وتحقيقًا لهذه الغاية، نريد أن تقوم المنظومة الرقمية بإشراك ودعم رواد الأعمال في مجال الابتكار والتطوير، كإحدى أولويات خطط دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الخمسين القادمة. ويسرّنا أيضًا أن نعلن عن استمرار شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت، مركز الابتكار الرائد في الشرق الأوسط".



وأوضح عمار المالك، مدير عام مدينة دبي للإنترنت، أن من المبادئ الأساسية لمجتمعنا دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد وتعزيز التحول الرقمي ورفع القدرة التنافسية اقليميًا وذلك من خلال تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من النمو والنجاح، وتوفر مدينة دبي للإنترنت للشركات فرصًا لا مثيل لها للتعاون والابتكار والنجاح، وذلك عبر بنية تحتية متقدمة وحلول اعمال متكاملة. وانطلاقًا من ذلك، يسعدنا أن نواصل شراكتنا الممتدة لعشرة أعوام مع مؤتمر ستيب، وترسيخ مكانة الإمارة مركزا لابرز الشركات الناشئة والشركات المليارية (يونيكورن).