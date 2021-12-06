مؤتمر الأردن الاقتصادي يلتئم في مارس المقبل

أعلن المنتدى الاقتصادي والديمقراطي الأردني ومجموعة آفاق الدولية للإعلام وتنظيم المؤتمرات، عن تنظيم مؤتمر الأردن الاقتصادي بدورته الـ 20 في مارس المقبل تحت عنوان: "قمة البلوكتشين والابتكار المالي 2022".



وقال رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الدكتور خلدون نصير، إن المؤتمر الذي سيعقد في البحر الميت، سيناقش أهم ما توصلت إليه الثورة الإلكترونية الاقتصادية والمالية خصوصا خلال جائحة كرونا، وقدرة الاقتصادات التقليدية على اللحاق بالثورة التكنولوجية والتحول الرقمي خصوصًا ما يتعلق بتقنية "بلوك تشين وفينتك".

وسيناقش المؤتمر كذلك، والتقنيات في القطاعات المالية والابتكار المالي وخدمات الدفع الإلكتروني، وكيفية توفير الحلول التنظيمية الذكية للمشكلات الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والتحديات التي تولدها التقنية في إدارة الموارد البشرية والتدريب.



واشار نصير إلى أنه سيشارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون وماليون وشركات محلية وعربية، بالإضافة إلى شركات أردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة واتحاد المصارف العربية ومؤسسات ذات صلة واختصاص في هذا المجال.



واشار إلى أن المؤتمر سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتسليط الضوء على الاقتصادات الحديثة والابتكار المالي سيما مع الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة خلال جائحة كرونا والتي القت بظلالها على الاقتصاد المحلي والعالمي والتي غيرت الخارطة الاستثمارية في العالم والمنطقة، إضافة إلى بحث الحلول والابتكارات المالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.



وتوقع نصير أن يساهم المؤتمر في تفعيل الحراك الاقتصادي المحلي في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة، لما تشهده الساحة الاردنية من تطورات اقتصادية هامة من خلال وضع هذه التحديات على طاولة النقاش من قبل رجال أعمال محليين وعرب وذوي الاختصاص والخبراء في الفكر الاقتصادي، ومستثمرين من داخل الاردن وخارجه، مشيرا إلى ما يتمتع به الاردن من قدرات وامكانات استثمارية يمكن البناء عليها، وتفعيلها في ظل الظروف الدولية والعربية المتباينة.



ويجمع خبراء اقتصاديون على أن إقامة مؤتمر آفاق الاقتصادي للدورة الـ20 على التوالي في الاردن يؤشر إلى الثقة الكبير بالاقتصاد الوطني الاردني ويعبر عن سلسلة النجاح عبر السنوات الماضية، وان المؤتمر بات علامة فارقة في المحافل الاقتصادية العربية والدولية ليحظى بتقدير عالي المستوى.



وأكدت الاوساط الاقتصادية أهمية المؤتمر، ومستوى الانجاز والاداء والتنظيم والذي يعتبر مؤشرا على أنه اصبح من المؤتمرات الثابتة التي تقام في المملكة والتي تتيح الفرصة للقطاعين العام والخاص اللحاق بالقضايا الاقتصادية التي تطرأ في المملكة والخروج إلى الإقليم لبحث قضايا مرتبطة بالتجارة وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي سيعقد في الثالث والرابع عشر من شهر آذار المقبل في البحر الميت.