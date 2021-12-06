عُمان والسعودية توقعان 13 مذكرة تفاهم تتعلق بالعمل المشترك في القطاعات الاقتصادية

وقعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مجموعة أوكيو وقعت ثلاث مذكرات تفاهم، الأولى مع شركة أكوا باور السعودية وشركة أبر برودكت، والثانية في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة في مجال تقييم ملاءمة تخزين والمتاجرة في المواد البترولية، والثالثة مع شركة سابك بهدف تطوير مشروع مجمّع الدقم للبتروكيماويات.

وفي مجال الحوض الجاف والخدمات اللوجستية والنقل البحري وقّعت مجموعة أسياد مذكرة تفاهم مع شركة النقل البحري السعودية، ووقّعت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة تفاهم مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين، بينما وقّعت مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار السياحي من طرف سلطنة عُمان مجموعة عمران، ووقّعتها من الجانب السعودي شركة دار الأركان للتطوير؛ لتطوير مشروع سياحي في شاطئ يتي.

وشملت مذكرات التفاهم الأخرى مجال الاستزراع السمكي بين تنمية أسماك عُمان و"نقوا" السعودية، ومجال الأسواق المالية بين بورصة مسقط ومجموعة تداول السعودية؛ للتعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات والشركة الوطنية للتقنية في مجال تقنية المعلومات، وتوقيع عقد بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "ناقل إكسبريس" لإقامة مجمّع لوجستي للشركة في مدينة خزائن.

كما شملت المذكرات توقيع مذكرة بين الشركة العالمية لتطوير المشاريع وشركة الخريف للبترول تتعلّق بمجال النفط والغاز، ومذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال بين شركة عُقال - عُمان وإدارة عُقال بالسعودية، ومذكرة بين الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة وشركة "زاجل" في مجال اللوجستيات والنقل.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية قد توجه إلى سلطنة عمان في مستهل جولة رسمية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.