جامعة الفيوم: توقيع عقد تحصيل المصروفات الدراسية إلكترونيا

تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، عقد الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعًا لتوقيع عقد تحصيل المصروفات الدراسية، والخدمات، والمقابل المالي، للمقررات الدراسية الالكترونية، بين جامعة الفيوم وشركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الالكتروني، بحضور الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، وعمداء الكليات، والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وممثلي شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الالكتروني؛ حيث قام عمداء الكليات بالتوقيع على البرتوكول، وذلك بناءً على البروتوكول الذي وقعته جامعة الفيوم مع الأستاذ أحمد جميل عنايت، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن للدفع الالكتروني، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢١

أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الالكتروني، إحدى شركات البنك الأهلي المصري، الذي يعمل في مجال التحصيل الالكتروني للفواتير والمدفوعات للشركات والوزارات والهيئات المصرية، ويمتلك شبكة الكترونية، وخبرات تؤهله للعمل في هذا المجال.

وأكد سيادته أنه في ظل توجهات الدولة بتفعيل قواعد السداد الالكتروني، تم عقد اجتماع مع شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الالكتروني، بهدف توقيع عقد تحصيل المصروفات الدراسية والخدمات والمقابل المالي للمقررات الدراسية الالكترونية، وذلك طبقًا للقواعد المنظمة.

وتابع الدكتور محمد فاروق الخبيري أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم عدد من اللقاءات التعريفية لتوعية الطلاب بالخدمات المقدمة من شركة الأهلي ممكن للدفع الالكتروني، بالإضافة إلى ضرورة دفع المستحق من الطلاب، فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، ورسوم المقررات الإلكترونية أولًا بأول، مشيرًا أنه فور توقيع العقد مع الشركة، سيتم البدء الفوري في الإجراءات المترتبة على التوقيع، وذلك قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.

تجدر الإشارة أن الدفع الالكتروني، سيتاح من خلال فروع شركة الأهلي ممكن، ومحلات التجزئة، بالإضافة إلى توفير عدد من منافذ الدفع، داخل جامعة الفيوم، أو من خلال السداد بالبطاقات البنكية، مع إمكانية تقسيط الطالب للمبلغ المدفوع ببطاقة الائتمان.

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