إطلاق لجنة لمنتجي الحديد بالإمارات

أعلن اليوم في دبي عن إطلاق لجنة لمنتجي الحديد في دولة الإمارات بهدف تمثيلهم أمام الوزارات والهيئات المحلية والاتحادية في جميع أنحاء الدولة وتعزيز دور صناعة الحديد في المشهد الصناعي الوطني.

وكان قد تمت الموافقة على إنشاء هذه اللجنة في 2020 من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة وبموجب القانون الاتحادي رقم 22/2000ز وتسعى اللجنة التي تم الإعلان عن إطلاقها خلال مؤتمر صحفي إلى تعزيز ورفع مستويات الإنتاجية وتحسين الأداء لجميع الأعضاء لمساعدتهم على تحقيق إمكانات النمو الكاملة وأهدافهم في مجال الأعمال ومعالجة التحديات التي قد تواجههم في المستقبل، فضلًا عن تقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة.

وتستضيف دبي خلال الفترة من 6 حتى 8 ديسمبر الجاري فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2021، الحدث المرموق على مستوى المنطقة في فندق جراند حياة دبي.

وقال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، رئيس مجلس إدارة اللجنة والرئيس التنفيذي لمجموعة أركان والرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات - في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن إطلاق اللجنة - إن لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة ستلعب دورًا محوريًا في صناعة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إذ تم تأسيس اللجنة لتكون منظمة غير حكومية مستقلة تمثل الصناعة وتهدف إلى حماية منتجي الحديد ومقدمي الخدمات المتعلقة بالحديد والصلب في جميع أنحاء الدولة.

وأضاف أن اللجنة ستساهم بشكل فعّال في "مشروع 300 مليار" الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات و"المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050"، كما ستعالج اللجنة أيضًا التحديات التي تواجهها صناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز علاقات العمل مع القطاعيين الحكومي والخاص والمشاريع المشتركة، لتحقيق المصلحة العامة لهذا القطاع المهم والحيوي.

من جانبه، أكد أنيل توراني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات توراني القابضة التزام اللجنة بحماية مصالح منتجي الحديد والشركات المرتبطة بهذه الصناعة في دولة الإمارات..مشيرا إلى أن لجنة منتجي الحديد مسؤولة عن إنشاء نظام ثابت للتواصل والتعاون مع المستثمرين وأصحاب المصلحة، فضلًا عن الشراكات المحلية العامة والخاصة في جميع أنحاء الدولة.

وقال هلال محمد الهاملي، ممثل غرف الإمارات في اللجنة ونائب المدير العام للمراكز والمجالس الاستشارية في غرفة أبوظبي، إن هذه اللجنة غير الربحية التي تم تشكيلها لتمثيل صناعة الحديد والصلب تستهدف حماية مصالح منتجي الحديد وصناعة الحديد والصلب ككل فى دولة الإمارات.

وأضاف: على غرار الأدوار التقليدية لغرف التجارة، تم تشكيل اللجنة للمساعدة على توفير بيئة خصبة للأعمال تدعم التنمية المبتكرة، وتعمل على تعزيز مكانة اللجنة كنواة لكيان تعاوني يدعم نمو الأعمال.

ومن بين الأهداف الأساسية للجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات، دراسة وتحسين وتكييف القواعد واللوائح التنظيمية والسياسات التي تعود بالنفع على أعضاء اللجنة وعلى صناعة الحديد والصلب بشكل عام، فضلًا عن تقديم حلول عادلة ومتوازنة ومرضية لاهتمامات أصحاب المصلحة لتعزيز العلاقات بين صناع الحديد داخل وخارج الدولة.

وبهدف تحسين الإنتاجية وأداء أعضاء اللجنة، ستنظم اللجنة ورش العمل والبرامج التدريبية، كما ستصدر بانتظام منشورات إعلامية دورية، وستوفر مجموعة واسعة من مصادر التعلم الإلكتروني والمعلومات الخاصة بصناعة الحديد.

وتضم اللجنة 15 عضوًا من قادة الصناعة الملتزمين بتعزيز التوطين في صناعة الحديد لتحقيق الأهداف الاتحادية، كما ستوفر الخبرات التدريبية والتعليمية اللازمة لمواطني دولة الإمارات ليتمكنوا من اكتساب قدرات ومهارات مهنية عالية في صناعة الحديد.

كما تضم لجنة منتجي الحديد في دولة الإمارات تحت مظلتها خمس لجان فرعية مخصصة لعمليات تصنيع الحديد المختلفة، بما في ذلك الأنابيب والمواسير، ومسطحات الحديد المغلفة، وحديد التسليح، ولفائف ألواح أسلاك الحديد، والمواد الخام، والمقاطع الإنشائية.