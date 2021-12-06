من 18 لـ40 ألف جنيه.. تعرف على أسعار العمرة المتوقعة بعد قرار السعودية

ينتظر معظم المصريين على أحر من الجمر موعد إعلان فتح باب التسجيل على العمرة في المملكة العربية السعودية، ويتساءلون عن الأسعار وضوابط أداء العمرة والحج هذا العام بعد إعلان المملكة رفع تعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها بداية من يوم 1 ديسمبر الجاري، وحتى الآن لم يتم فتح باب العمرة لمصر.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، موعد فتح باب التسجيل لأداء العمرة بالنسبة للمصريين، وأسعار برامج العمرة المتوقعة بعد إعلان المملكة العربية السعودية عودة رحلات العمرة من مصر:

موعد فتح باب التسجيل لأداء العمرة 2021

من الصعب تحديد موعد بدء التسجيل لأداء العمرة قبل الإعلان الرسمي من قبل وزارة السياحة والمسئولين، ولكن يتوقع بدء ذلك في يناير المقبل، وفقا لما قاله باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق.

أسعار برامج رحلات العمرة

وأضاف باسل السيسي، أنَّ كل الأسعار المتداولة عن أسعار برامج العمرة هي «ضرب من الخيال»، ويصعب توقع سعر معين للبرامج والشركات المختلفة، ولكن متوقع الزيادة عن قبل عصر كورونا بنسبة 50% على بعض الخدمات بالعمرة.

وفي نفس الإطار، أضاف ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، إنَّ الزيادة ستتتراوح بين 25 إلى 30%، بسبب الإجراءات الاحترازية التي ستتحملها شركات السياحة، مثل مسحة بي سي آر الخاصة بكورونا، والفحص الطبي في أراضي المملكة، والتسكين بالفنادق.

وتوقع أنَّ تبدأ أسعار برامج العمرة الاقتصادية من 18 ألف جنيه، وحتى 23 ألف جنيه، أما برامج العمرة الـ 4 نجوم، فيتوقع أن يتراوح سعر ها ما بين 26 إلى 30 ألف جنيه، وستصل برامج العمرة الـ5 نجوم نحو 40 ألف جنيه».