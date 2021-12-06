44 شركة ناشئة تشارك في فعالية "يوم المستثمر" بدبي

نظم برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي أول وأكبر مسرع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا فعالية "يوم المستثمر" التي نجحت في استقطاب 44 شركة ناشئة ناجحة لتكون بذلك أكبر دفعة يجمعها البرنامج منذ انطلاقه في عام 2017.

وخلال الفعالية عرضت الشركات المشاركة أكثر التقنيات ابتكارا هذا العام أمام جمهور افتراضي من المستثمرين وقادة القطاع وشركاء المبادرة في مجالي المال والمعرفة.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية تلقى "فينتك هايف" أكثر من 2500 طلب للمشاركة في برنامجه واستفادت منه فوق 160 شركة ناشئة.

وتحظى الشركات المشاركة في برنامج مسرع "فينتك هايف" بالفرصة لتطوير واختبار وتعديل ابتكاراتها بالتعاون مع مجموعة من كبار المديرين التنفيذيين والمؤسسات المالية الرائدة عالميا وذلك في إطار مجتمع من المهنيين الذين يتبنون رؤية مستقبلية مستبصرة كما يدعم "فينتك هايف" الشركات الناشئة لتطوير تقنيات تلبي الطلب المحلي وتساعدها في دخول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وعقب عملية اختيار تنافسية مكثفة تم تحديد المشاركين في اثنين من مسرعات الابتكار التي تساعد الشركات الناشئة خلال مرحلة نموها عبر منهاج مدته شهر واحد وإلى جانب المواهب الإماراتية ضمت دفعة عام 2021 في "فينتك هايف" باقة من الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم؛ من إفريقيا وآسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية.

واستقطب البرنامج هذا العام كوكبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة المتميزة في عالم التكنولوجيا بمختلف مجالاتها مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية وركزت ابتكاراتهم على أبرز مجالات الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الخدمات المصرفية المفتوحة والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية والمحافظ والمدفوعات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وأدوات تقييم الائتمان وغيرها.

وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي لـ "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي: تعد الحلول التي قدمها المشاركون هذا العام في برنامج "مسرع التكنولوجيا المالية" من "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي من أفضل الحلول التي شهدها البرنامج منذ انطلاقته في عام 2017 فقد نجحوا في ابتكار تقنيات جديرة بالاستثمار وستترك بصمتها في مستقبل القطاع المالي.

وأضافت المزروعي: عملت مجموعة دورة هذا العام مع شركائنا لضمان استعدادهم للتواصل مع المستثمرين وخبراء القطاع خلال فعالية يوم المستثمر ونود أن نهنئ الشركات الناشئة على إكمال البرنامج بنجاح ونتطلع إلى مساعدتهم في تحقيق مزيد من النمو مع مركز دبي المالي العالمي الذي يعتبر من أبرز 10 مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

وتضمنت قائمة شركاء فعالية "يوم المستثمر" لهذا العام عددا من الشركاء المصرفيين وهم: مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد وفيزا وول ستريت للصرافة إلى جانب عدد من شركاء التأمين بمن فيهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ومجموعة زيورخ للتامين بالإضافة إلى دائرة التنمية الاقتصادية وشركة "اتصالات".

ويضم مركز دبي المالي العالمي اليوم أكثر من 450 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية حيث يمثلون أكثر من 60% من جميع شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي ستساعد مركز دبي المالي العالمي على تحقيق رؤيته لتشكيل مستقبل القطاع المالي.. ويمثل برنامج "فينتك هايف" جزءا من منصة "إنوفيشن هب" في المركز المالي وهو المنظومة الوحيدة في المنطقة التي تجمع جميع عناصر المنظومة الابتكارية المتكاملة وتشمل منصة "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي برامج التعليم والتوجيه وحاضنة الأعمال والتكنولوجيا المالية والمسرعات بما يوفر سهولة الوصول إلى فرص التمويل وهي تشكل جزء من أكبر وأوسع منظومة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.