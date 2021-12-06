5.66 مليون زيارة لإكسبو 2020 دبي حتى 5 ديسمبر الجاري

سجل إكسبو 2020 دبي 5،663،960 زيارة حتى الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، زار موقع إكسبو 2020 دبي 5383 مسؤولا حكوميا، كان من ضمنهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، وذلك للمشاركة في الفعاليات الرسمية أو الاحتفال بالأيام الوطنية لدولهم في إكسبو 2020، وذلك في 10،461 فعالية استضافها الحدث الدولي خلال شهرين من انطلاقته.

وهنّأ رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون الإمارات على تنظيم إكسبو 2020 وجعله حدثا ناجحا، وذلك خلال زيارته لموقع إكسبو 2020 دبي خلال الأسبوع الماضي.

ويحمل 6 من أصل 10 زوار "أي ما نسبته 57 في المائة من الزوار" تذكرة إكسبو 2020 الموسمية، مع زيارات متكررة بلغ عددها 1.2 مليون زيارة في الشهرين الأوليين، وهو ما يُثبِت أن يومًا واحدًا غير كافٍ لاختبار كل ما يوفره إكسبو 2020 من تجارب.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "نحن سعداء بهذه الأرقام، وبأن الكثير من الزوار قرروا الاحتفال معنا هنا في إكسبو 2020 دبي بلحظة مميزة مثل عيد الاتحاد الخمسين. هذه الأرقام دليل على العمل الدؤوب الذي بذلته جميع الجهات المعنية، بدءا بتنظيم واستضافة فعاليات رائعة تحث الناس على الزيارة مرارا وتكرارا، ووصولا إلى جمع صُنّاع التغيير العالميين معا على منصة مؤثرة من أجل التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى تدابير كوفيد-19 الصارمة التي اتخذناها، والتي تتيح لنا استقبال هذه الأعداد الكبيرة على نحو آمن ومطمئن".

وشكل الزوار من خارج الدولة أكثر من ربع عدد الزوار "ما نسبته 28 في المائة" خلال شهر نوفمبر، وتصدرت الهند، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة الدول التي جاء منها الزوار الدوليون.

وجذب برنامج إكسبو 2020 للمدارس، حوالى 250 ألف طالب من مدارس خاصة ورسمية من جميع أنحاء دولة الإمارات، شاركوا في 10،000 جولة مدرسية مخصصة تضم "إرث دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"عالم الفرص"، و"الكون في حركة"، و"الكوكب المستدام"، فيما شارك صغار موهوبون في إضفاء المتعة على أوقات الزوار من خلال أداءهم من على المنصات، وذلك في إطار الأنشطة الترفيهية الشهيرة التي يقدمها إكسبو 2020 عبر برنامجَي "نجوم المستقبل"، و"النجوم الصاعدة".

شهد شهر نوفمبر بعض الفعاليات الضخمة التي جذبت الجماهير، بما في ذلك العرض النهائي لفرقة ريفردانس، وهو عرض رائع تقدمه "أكاديمية تياترو ألا سكالا"، وحفلا ضخما للموسيقي الباكستاني الحائز على العديد من الجوائز جاويد بشير، والمغني المصري الشهير محمد حماقي، وحفل كايت "كيبوب في الإمارات" كما حظوا بفرصة المشاركة في سباق عائلي مَرِح مع ملك العدو يوسين بولت.

ومن بين الفعاليات البارزة الأخرى في موقع إكسبو 2020 دبي، يأتي عرض اليوبيل الذهبي "رحلة الخمسين"، وهو عرض ضوئي وصوتي مبهر يعرض على قبة الوصل، ويمزج بمهارة بين عزيمة الماضي، ورؤية الحاضر، وريادة المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عرض "العاديات - الفتى والحصان"، وهو إنتاج مسرحي مدته 20 دقيقة، مستلهم من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

واصل برنامج الإنسان وكوكب الأرض خلال شهر نوفمبر جذب صنّاع التغيير من جميع أنحاء العالم، مع اثنين من أسابيع الموضوعات العشرة في إكسبو 2020، أسبوع التنمية الحضرية والريفية وأسبوع التسامح والتعايش، فضلا عن مجموعة من الاحتفالات والأنشطة التي جذبت الجماهير للاحتفاء باليوم العالمي للطفل، واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم الدولي للمتطوعين.

من المتوقع أن ترتفع أعداد الزيارات بشكل أكبر، حيث تتيح تذكرة إكسبو الاحتفالية المطروحة للبيع بقيمة 95 درهما إماراتيا حتى نهاية شهر ديسمبر، حضور احتفالات عيد الميلاد "الكريسماس"، والمزيد من عروض الأداء العالمية، مثل عرض أليشيا كيز الحائزة على جائزة غرامي في ساحة الوصل يوم 10 ديسمبر الجاري، وحفل الملحن والموسيقي ايه آر رحمان، الحائز جائزة الأوسكار يوم 22 ديسمبر الجاري، وعرض نجمة برودواي ليا سالونغا يوم 25 ديسمبر الجاري.

وبالتماشي مع أهداف الاستدامة في إكسبو 2020، انتقل عدد كبير من الناس إلى الموقع باستخدام وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات. وفي شهرَي أكتوبر ونوفمبر، أُجريت نحو 455 ألف رحلة إلى الموقع ومنه باستخدام سيارات الأجرة، وأُجريت أكثر من 600 ألف رحلة بواسطة خدمة حافلات إكسبو المجانية، ودخل 2.2 مليون راكب موقع إكسبو 2020 وخرجوا منه عبر مترو دبي.

وارتفعت الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 إلى 25 مليون زيارة، مدفوعة باستخدام "لايف من إكسبو"، الذي يمكّن الزوار من أخذ جولة افتراضية مباشرة ومُخصّصة في الموقع. وكرّمت جوائز أفضل موقع إلكتروني "FWA" موقع Virtualexpodubai.com حيث حصل على "جائزة أفضل موقع إلكتروني" في نوفمبر 2021.

بوصفه أضخم حدث دولي يُقام منذ بداية الجائحة، يواصل إكسبو 2020 دبي اتباع تدابير وقائية ضد كوفيد-19، لضمان تنظيم حدث دولي آمن واستثنائي لجميع الحاضرين. تتضمن هذه التدابير ضرورة حصول جميع موظفي إكسبو 2020 والمشاركين الدوليين، والمتطوعين، والمقاولين، ومزودي الخدمات على التطعيم، بينما يتعين على الزوار الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، تقديم إثبات الحصول على أي تطعيم أو نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة من موعد الزيارة على الأكثر، كما يلزم ارتداء كمامات الوجه في الأماكن الداخلية والخارجية، ويستمر إكسبو 2020 في توفير محطات التعقيم في كافة أرجاء الموقع.