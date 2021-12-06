رئيس إتحاد الميني فوتبول يطلق بطولة دوري الدرجة الثالثة للميني فوتبول

اتجهت أنظار عشاق الميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) عصر اليوم لمتابعة إفتتاح بطولة دوري الدرجة الثالثة للميني فوتبول حيث أطلق أحمد سمير رئيس الاتحادين المصري والعربي لللعبة رسميا عصر اليوم الإثنين بطولة دوري الدرجة الثالثة للميني فوتبول.

وانطلقت البطولة بمباراة فريقي الدفاع الجوي والجمالية والتي إنتهت بفوز فريق الجمالية بهدف نظيف سجله اللاعب وليد ناصر، حيث حضر اللقاء الكابتن محمد الخضري رئيس لجنه المسابقات الرئيسية بالإتحاد والكابتن إبراهيم عبد الوهاب رئيس لجنة حكام منطقة القاهرة والمهندس جمال شعبان مدير عام نادي إيرو سبورت والأستاذ فرج صلاح.

من الجدير بالذكر أن أحمد سمير هو أحد القائمين علي لعبة الميني فوتبول دوليا فهو يشغل منصب رئيس الإتحاد العربي الحالي للميني فوتبول حيث علق على هامش افتتاح البطولة أن قطار الميني يواصل طريقه بنجاح وخطي ثابته لتحقيق الأحلام التي تحولت إلي وقع ملموس في ملعب نادي إيرو سبورت.

وأكد رئيس الإتحادين المصري والعربي أحمد سمير أن الأسبوع المقبل سينطلق دوري الناشئين ومهرجانات البراعم ليكون ذلك خير ختام لعام 2021.

