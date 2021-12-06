74 % نمو تجارة دبي مع الهند إلى 67 مليار درهم في النصف الأول 2021

سجلت قيمة تجارة دبي مع الهند 67 مليار درهم في النصف الأول 2021، بنمو 74% مقارنة مع نفس الفترة 2020 التي سجلت 39 مليار درهم.

وتوزعت التجارة بين الواردات 32 مليار درهم الصادرات 19 مليار درهم وإعادة التصدير 16 مليار درهم ومن أهم البضائع المتبادلة الألماس 20.8 بقيمة مليار درهم والذهب بقيمة 10.4 مليار درهم ومنتجات الزيوت البترولية 4.3 بقيمة مليار درهم والهواتف وأجهزة الاتصالات 4 مليارات درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته جمارك عبر تقنية الاتصال المرئي مع وفد اقتصادي وتجاري هندي بحضور سعادة أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي وسعادة الدكتور أمان بوري قنصل عام جمهورية الهند.

ووجه الدكتور أمان بوري الشكر لجمارك دبي على هذه الاجتماعات التي تخدم مصلحة الجانبين مثمنًا جهود الدائرة على الدعم الاستثنائي الذي تقدمه للتجار والمصدرين ورجال الأعمال الذين يعيشون على أرض دولة الإمارات..مؤكدًا أهمية دور جمارك دبي في تعزيز الروابط التجارية بين الإمارات والهند.

وأضاف أن مستويات التجارة الثنائية بين الإمارات والهند تظهر بوادر انتعاش قوي بعد أن أدت الإجراءات العالمية الاستثنائية لجائحة كورونا إلى تراجعها نسبيًا خلال العام الماضي..مؤكدًا أن المحادثات البناءة من أجل التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين الصديقين تتويجًا لتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من شأنها تعزيز العلاقات وتوسيع الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية والدخول في حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية بالتأكيد إلى زيادة التجارة الثنائية في السلع إلى نحو 100 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة وفي الخدمات إلى نحو 15 مليار دولار ما يزيد آفاق الفرص الاقتصادية والوظيفية في كلا البلدين..لافتًا إلى أن العديد من رجال الأعمال الهنود ينتقلون من الهند إلى الإمارات لإقامة مقرات وفروع لشركاتهم وإيجاد الفرص عبر دبي كنقطة انطلاق لتوسع عملياتهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فضلا عن أن بعض الشركات الناشئة الهندية تأتي إلى هنا وهم يتطلعون إلى دولة الإمارات كمكان لاختبار نماذج أعمالهم قبل أن ينتقلوا بها إلى العالمية.

وأشار القنصل العام لجمهورية الهند إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي يحظى بأهمية خاصة للهند حيث لأول مرة في تاريخ المعرض سيكون المواطنون الهنود أكبر جنسية ضمن زوار المعرض..وذلك بفضل الجالية الكبيرة من الأفراد ورجال الأعمال الهنود الذين يعيشون في الإمارات..بالإضافة إلى العدد الكبير من الزوار لرجال الأعمال والمسؤولين الهنود إلى دبي خلال الأشهر الستة المقبلة..متوقعًا حضورًا هنديًا على أعلى المستويات السياسية أيضًا..فهناك العديد من الوزراء الذين سيأتون إكسبو 2020 دبي للمشاركة في برنامج الفعاليات التي ينظمها جناح الهند في المعرض.

ومن جانبه رحب سعادة أحمد محبوب مصبح بالوفد الهندي برئاسة سعادة القنصل مشيدًا بالتعاون التجاري البناء مع الهند والتي تعد الشريك التجاري الثاني لدبي مستعرضا أهم المنجزات التي تحققت خلال العام 2021 ورؤية الدائرة للعام القادم.

وأوضح أن جمارك دبي تعمل على تطوير نماذج فعالة وخدمات مبتكرة لدعم أعمال شركائها التجاريين وخفض التكلفة عليهم وكذلك تسريع العمليات التجارية..مؤكدًا أن أي نجاح تحققه جمارك دبي هو نجاح لشركائها الداعمين لمسيرتها..مشيرًا إلى أن نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الذكية لجمارك دبي وصلت نحو 98% وتحرص جمارك دبي على تطوير أنظمة جمركية رائدة تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل نظام مرسال 2 ونظام محرك المخاطر الذكي كما طورت الدائرة نظام الإفصاح المبكر الذكي للتسهيل على المسافرين القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض توضيحي عن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ومنصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود ودور حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي.

وتواصل جمارك دبي اجتماعاتها المكثفة مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة والشركاء التجاريين ضمن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها الدائرة لتطوير العلاقة مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية وزيادة التبادل التجاري ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين.