ننشر خطوات التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي

قامت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بمناشدة المواطنين بالتسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي، إذ تستهدف المبادرة مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل مجانًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا «كوفيد-19».

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، طريقة التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي وفقًا لما حددته وزارة الصحة المصرية على النحو التالي:

خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

- في حالة عدم وجود تأمين صحي، توجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل في المبادرة.

- إذا كان لديك تأمين صحي توجه لأقرب لجنة تأمين صحي للتسجيل في المبادرة.

- وفي الحالتين سيتم الكشف عليك وعرض حالتك الصحية على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل المستشفى معك وتحدد موعد الفحص وإجراء العملية.

ويمكنك التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار عن طريق الموقع الإلكتروني.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي الخاص به، والإسم ورقم الموبايل ومحافظة السكن وإدخال العنوان بالتفصيل واختيار المستشفى، ثم تحديد نوع القرار «على نفقة الدولة أو تأمين صحي»، ثم تحديد الإجراء المطلوب، والضغط على «حفظ».

عمليات تدخل ضمن قوائم الانتظار

ـ قساطر القلب.

ـ جراحات القلب.

ـ جراحة المخ والأعصاب.

ـ جراحة العظام.

ـ جراحات الرمد.

ـ جراحة الأورام.

ـ الأوعية الدموية.

ـ زراعة الكبد.

ـ زراعة القوقعة.

ـ زراعة الكلى.

ـ القساطر المخية.

وأشارت الوزارة إلى أنّها تتلقى استفسارات المواطنين بشأن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، من خلال الخط الساخن 15300.