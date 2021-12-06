2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 438 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 89.13 مليون درهم و405 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 937.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 82 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.25 مليار درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 239.63 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 1.01 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 568 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الاولى بقيمة 210 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 29.5 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 6 ملايين درهم.