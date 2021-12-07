ننشر رابط وشروط التقديم في مدارس النيل المصرية لقبول طلاب جدد للعام 2022/2023

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة رابط وشروط التقديم لمدارس النيل المصرية لقبول طلاب جدد، وذلك بعد أن أعلنت مدارس النيل المصرية فتح باب التقديم والتحويل للمراحل الدراسية من Pre-KG إلى Grade 8، وذلك للعام الأكاديمي القادم 2022-2023، وذلك لفروعها بمدينة العبور - الشروق بمدينة الشروق - الأندلس والياسمين بالقاهرة الجديدة - أكتوبر بالسادس من أكتوبر – الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد –السادات بمدينة السادات - بورسعيد – دمياط الجديدة - المنيا - أسيوط الجديدة- قنا- طيبة الجديدة بمحافظة الاقصر- أسوان الجديدة.

وأوضحت مدارس النيل المصرية أن التقديم يتم بداية من اليوم الاثنين 6 ديسمبر الجاري ويستمر حتى الجمعة 7 يناير 2022 من خلال الدخول عبر الرابط التالي: http://nes.mo.gov.eg.

كما نوهت إدارة المدرس بالسادة أولياء الأمور بتسجيل كافة البيانات بدقة، ثم طباعة استمارة التقدم والاحتفاظ بها، وتسليمها لإدارة المدرسة عند الحضور لإجراء اختبارات القبول.

شروط الالتحاق بمدارس النيل

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لـ الصف الأول برياض الاطفال عن 4 سنوات و11 شهر و29 يوم في الأول من أكتوبر للعام الدراسي 2022/2023.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم لمرحلة pre-kg عن 3 سنوات و11 شهر و29 يوما في الأول من أكتوبر للعام الدراسي 2022/2023.

- أن يكون أحد الوالدين على الأقل حاصلا على مؤهل جامعي عال (بكالوريوس أو ليسانس على الأقل مع تقديم ما يثبت حصوله على هذا المؤهل)، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونيا (يجب تقديم الوصاية القانونية على الطفل).

- لا بد أن يجتاز الطفل الاختبارات المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية: (مهارات الرياضيات، المعرفة/ المعلومات العامة، المهارات الحركية / مهارات لتفكير)، كما أنه يجب أن يجتاز اختبارات السلوك مع المظهر الشخصي.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفصيليا بحيث يؤخد الأكبر سنا.

- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط، ويقوم ولي الأمر بالسؤال عن موقف نجله/ كريمته في حالة القبول من عدمه.