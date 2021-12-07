إيمان الحصري عن محنة مرضها: طبيب بألمانيا بكى على حالتي

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن أول طبيب ذهبت العلاج لديه في الخارج أحد أكبر الجراحين فى أوروبا، مضيفة: بكى لما شاف حالتي رغم أنى متماسكة".

وأضافت خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى أم سى: هذا الطبيب ووجد أن هناك أشياء غير منطقية فشخص تدمر حياته بسبب خطأ ما حدث واتعالج بخطأ أكبر فرأيته يبكي".

وتابعت إنه قدم اعتذرًا لها بالنيابة عن كل أطباء العالم بسبب ما تعرضت له، مؤكدة أن المشاعر الإنسانية لدى الأطباء فى الخارج كبيرة وهم عمليين.

وقالت: "كنت أشعر أنهم يتعاملون معى بشكل إنسانى وليس طبى فقط، وحددنا ميعاد العملية وتم تحضيري للعملية وكان عندى أمل كبير".