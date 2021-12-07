سمير صبرى: أصعب حوار أجريته مع الجاسوسة انشراح

أكد الفنان سمير صبري، أن أصعب حوار قدمه أثناء برنامج “النادى الدولي” كان مع الجاسوسة انشراح موسى، وذلك بسبب أنه تعلم أن يحترم ضيوفه كما علموه أساتذته.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، المذاع على قناة on، إلى أنه كان يلزم عليه أن يخرج منه كلاما يؤلمها بسبب أنها خانت البلد.

وتحدث عن أشهر لقاءاته الأخرى في مقدمتها حواره مع السلطان قابوس، حيث أكد سمير صبري أنه كان شخصا مثقفا للغاية، وكان رجلا متفهمًا لكل الأمور.

ولفت إلى أنه أجرى كذلك حوارا مع الملكة فريدة وقت زواجها، عندما أعطاها الرئيس الراحل أنور السادات جواز سفر للدخول إلى مصر، ولكن أثناء الحوار علم أحد الوزراء أن الحوار فيه كلام مهم، وقرر أن يمنع إذاعة الحوار، إلا أن أحد وزراء الإعلام فيما بعد قرر إذاعته.