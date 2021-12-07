سمير صبري: لا أخشى تقدم العمر.. ولو خيروني بين الفن والأسرة سأختار تربية أحفادي

الفجر الفني
سمير صبري
سمير صبري
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أكد الفنان سمير صبرى، أنه لا يخاف من تقدم العمر، وقدم بعض أدوار الأب في أغلب الأحيان خلال مسيرته الفنية التي تمتد عشرات السنوات.

 

ولفت خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة on، إلى أنه يواكب التطورات التي تحدث بجانبه، ولذلك لا يخاف من ما يحدث حوله.

 

وأشار صبرى، إلى أنه إذا عُرض عليه اختيار الأسرة أو أن يعيش مع ابنه وزوجته في لندن، أو حبه وعشقه للفن، لكان اختار الأسرة وتربية ابنه وأحفاده.

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الفنان سمير صبري برنامج كلمة اخيرة برنامج منوعات الإعلامية لميس الحديدي
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