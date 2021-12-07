عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ72 ساعة المقبلة

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، حذرت فيه من طقس الأيام الثلاثة المقبلة، موضحًة أنه سيكون طقسًا شتويًا بامتياز خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها: "طقس بارد ليلا علي كافة الأنحاء؛ حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة ٢٠ درجة والصغري ١٣ درجة كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط رياح جافة باردة خاصة ليلًا".

وتابعت الهيئة: "كما تشهد محافظات شمال الصعيد أجواء شديدة البرودة ليلا علي وجه الخصوص من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغري ما بين ١٠: ٩ درجات".

وأكدت: "تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة بسبب نشاط رياح جنوبية يصل إلى حد العاصفة علي مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد".

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