إيمان الحصرى: "الخطأ الطبي اللي تعرضت له كان مهزلة"

الفجر الفني
إيمان الحصري
إيمان الحصري
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قالت الفنانة  إيمان الحصرى، إن المشكلة ليست في العملية التي خضعت لإجرائها ولكن المشكلة في الخطأ الطبي في العملية والخطأ والمضاعفة واردة، ولكن الطريقة في التعامل مع المهزلة التي حدثت كانت هي المشكلة.

 

وأضافت خلال برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على قناة “دى إم سى”، كانت عندي مشكلة ودخلت المستشفى على أني أعمل عملية بسيطة وأطلع كمان يوم أو يومين وقعدت 8 شهور في المستشفيات.

 

وقالت إن الأطباء الذين تابعوا حالتها قالوا إن ما حدث كان مهزلة فإذا تمت إجراءات التعامل مع المضاعفات صح مع هذا الخطأ الكبير لم تكن لتجلس 8 أشهر في المستشفيات لتتلقى العلاج.

 

 

إيمان الحصري منوعات خطأ طبي برنامج صاحبة السعادة
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