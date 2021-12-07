"المركزي الإماراتي" يطلق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 50 درهمًا

أطلق مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء ورقة نقدية جديدة من فئة الــ 50 درهمًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 50.

ويزدان الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة بصورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على الجانب الأيمن، وفي الوسط الصورة التذكارية للآباء المؤسسين بعد توقيع "وثيقة الاتحاد"، وعلى الجانب الأيسر صورة صرح واحة الكرامة، أما على الوجه الخلفي للورقة فتظهرُ صورة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أثناء توقيعه "وثيقة الاتحاد"، إضافة إلى صورة متحف الاتحاد الذي شهد قيام الاتحاد ورفع علم دولة الإمارات لأول مرة.

ويعد الإصدار الجديد أول ورقة نقدية مصنعة من مادة "البوليمر" يتم تداولها في دولة الإمارات؛ إذ تتميّز الأوراق النقدية المصنّعة من هذه المادة بأنها أكثر متانة واستدامة من العملات الورقية التقليدية وتدوم ضعفين أو أكثر من عمر نظيرتها الأوراق النقدية المصنوعة من القطن.

وتم استخدام درجات لونية مختلفة لتصميم الورقة النقدية ومنها اللون البنفسجي، و"علامات فلورسنتية" باللون الأزرق في الوسط على شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة.

وستكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في المستقبل القريب، وستستمر الورقة النقدية من فئة الخمسين درهمًا الحالية قيد التداول، ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

وشهد إطلاق الورقة النقدية الجديدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.