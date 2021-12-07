النفط الكويتي ينخفض إلى 72.27 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 انخفض سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 67 سنتًا؛ ليصل إلى 72.27 دولار، مقابل 72.94 دولار يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، قفزت أسعار النفط قرابة 5% عند تسوية تعاملات أمس؛ مدفوعة بآمال في أن تكون السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا أقل ضررًا على الاقتصاد إذا ما ثبت أن أعراضها طفيفة في الغالب ومع إبداء أعضاء بمنظمة "أوبك" الثقة في السوق.

وتراجعت بعض المخاوف المتعلقة بـ "أوميكرون" بعد أن قال مسؤول صحي بجنوب إفريقيا إن "السلالة الجديدة تسبب أعراضًا خفيفة"، في حين قال كبير خبراء الأمراض المُعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن المتحور الجديد ليس على درجة كبيرة من الشدة يما يبدو" حتى الآن.

وارتفعت أمس العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 3.20 دولار بما يعادل 4.6% لتبلغ 73.08 دولار للبرميل عند التسوية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أمس بنحو 3.23 دولار بما يعادل 4.9% لتصل عند التسوية إلى 66.49 دولار للبرميل.

 

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