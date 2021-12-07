يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الثلاثاء 7-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-12-2021 لمواليد برج الحمل.

برج الحمل.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-12-2021

على الصعيد العاطفي



لديك فرصة لقضاء عطلة برفقة شريك حياتك.

على الصعيد المهني:

كن هادئا وعقلانيا ولا تجعل مشاعرك تسيطر عليك، حتى لا تخسر عملك.

على الصعيد المالي:

تتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.