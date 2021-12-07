يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الثلاثاء 7-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-12-2021 لمواليد برج الاسد.

برج الاسد.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-12-2021

على الصعيد العاطفي

لا تحاول إرضاء شخص تحبه.

على الصعيد المهني:

تحصل على مكافأت مالية كبيرة نتيجة جهدك الفترة الماضية.

على الصعيد المالي:

عليك الحذر من الإنفاق بكثرة حتى لا تخسر أموالك.