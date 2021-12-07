برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-12-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الثلاثاء 7-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7-12-2021 لمواليد برج  العقرب.

برج العقرب.. توقعات الأبراج اليوم  الثلاثاء 7-12-2021

على الصعيد العاطفي

الحظ حليفك، تشعر بالحب والرومانسية مع شريك حياتك.

على الصعيد المهني:

تشعر بالإحباط نتيجة حدوث بعض الخلافات مع زملائك في العمل.

على الصعيد المالي:

 تفكر في القيام بمشروع جديد لتحسين أوضاعك المادية.

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