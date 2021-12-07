‎موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا ثقيلًا على فريق نورويتش سيتي، في المباراة الذي ستجمعهم مساء السبت المقبل على ملعب كارو رود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

‎موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي
وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإسباني.
موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ستنطلق صافرة المباراة المثيرة يوم السبت الموافق 11 من شهر ديسمبر المقبل، في تمام الساعة:
السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.
الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبوظبي.

موقف مانشستر يونايتد الحالي في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز..
يخوض فريق مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز السادس في قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق نورويتش سيتي المركز التاسع عشر برصيد 10 نقاط.
 

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