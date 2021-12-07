حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في البحرين

حالة الطقس في البحرين.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين.

حالة الطقس في البحرين نهارا

قالت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الاتصالات والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، بارد نسبيا ورطب ويكون معتدل خلال النهار.

حالة الطقس في البحرين ليلا

وعن حالة الطقس خلال ساعات الليل، أوضحت الأرصاد أن الرياح جنوبية متقلبة من 5 إلى 10 عقدة، وتصل إلى 15 عقدة أحيانا، معلنة أن ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.