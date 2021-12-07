حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في الكويت

حالة الطقس في الكويت.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت ليلا

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلًا بارد وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة.

حالة الطقس في الكويت نهارا

وفي النهار، أكد المركز الوطني للأرصد لجوية أنه يسود طقس دافئ وغائم جزئيا والرياح جنوبية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة.