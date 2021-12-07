حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في السعودية

حالة الطقس في السعودية.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية



أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، يؤكد تكوّن ضباب تشمل تأثيراته تدنيا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والفريش واليتمة وخيبر وينبع والرايس وينبع النخل.

وأكد المركز المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أن الحالة مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.